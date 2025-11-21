Haberler

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme "Güle güle" dedi

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme 'Güle güle' dedi
Güncelleme:
Beşiktaş, ara transfer dönemi öncesinde kadro yapılanmasına yönelik detaylı bir çalışma yürütüyor. Teknik heyet ve scout ekibi, takviye yapılacak mevkiler için geniş bir izleme listesi hazırladı. Yabancı oyuncu kontenjanının dolu olduğu kulüpte, genç yabancılar için ayrılan iki kontenjan boş. Yönetim, transferler için öncelikle mevcut kadroda yer açmayı hedefliyor. Beşiktaş, Svensson, Jurasek, Uduokhai ve Rafa Silva'nın takımdan ayrılmasını gündemde tutuyor.

  • Beşiktaş, ara transfer döneminde stoper, orta saha, sol bek ve kanat bölgelerine takviye yapmayı planlıyor.
  • Beşiktaş, Jonas Svensson, David Jurasek, Felix Uduokhai ve Rafa Silva ile yolları ayırmayı planlıyor.
  • Beşiktaş'ın 12 yabancı oyuncu kontenjanı dolu ve 2 genç yabancı kontenjanı boş durumda.

Beşiktaş'ta teknik heyet ve scout ekibi, ara transfer dönemi öncesinde kadro yapılanmasına yönelik detaylı bir çalışma yürütüyor. Siyah-beyazlılar, dört bölgeye takviye yapmayı planlarken dört oyuncuyla da yolların ayrılması gündemde.

KADRO PLANLAMASINDA HAREKETLİLİK

Beşiktaş'ta teknik heyet, Ümraniye'de görev yapan scout ekibiyle birlikte sezonun ikinci yarısında takviye yapılacak mevkiler için geniş bir izleme listesi hazırladı. Oyuncu profillerine yönelik çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

YABANCI KONTENJANI DURUMU

Siyah-beyazlıların toplam 12 yabancı oyuncu kontenjanı dolu durumda. Genç yabancılar için ayrılan iki kontenjan ise hâlâ boş bulunuyor. Yönetim, yapılacak transferler için öncelikle mevcut kadroda yer açmayı hedefliyor.

4 BÖLGEYE TAKVİYE

Habere göre Beşiktaş'ın ara transfer dönemindeki öncelikli hedefleri şu bölgeler olacak:

  • Stoper
  • Orta saha
  • Sol bek
  • Kanat

Bu doğrultuda kontenjan boşaltmak isteyen yönetim, Jonas Svensson ile yolların ayrılmasını, David Jurasek'in ise kiralık sözleşmesinin erken feshedilmesini planlıyor.

UDUOKHAI İÇİN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Birçok kulübün radarında bulunan Felix Uduokhai için gelecek tekliflerin yönetim tarafından değerlendirileceği belirtildi. 6.5 milyon euro maliyetle kadroya katılan Alman stoper için satın alma opsiyonlu önerilere de açık kapı bırakıldı.

RAFA SILVA'DA AYRILIK İHTİMALİ

Svensson, Jurasek ve Uduokhai'nin ardından ayrılık yaşanabilecek bir diğer ismin Rafa Silva olduğu ifade edildi. Portekizli oyuncuyla yolların ayrılma ihtimali yüksek bir seçenek olarak gündemde duruyor. Böylece Beşiktaş'ta ayrılacak oyuncu sayısının 4'e çıkması bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıCasus:

belki sen onlardan önce gidersin!

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYasemin Berk:

Uzun süredir kripto para piyasasıyla ilgileniyorum ve Nelson FY rehberliğindeki piyasa analizleri karar verme sürecimi gerçekten geliştirdi. Son zamanlarda takip ettiğim içgörüler, çok daha fazla özgüvenle ve 319.000 dolarlık ekstralarla işlem yapmama yardımcı oldu. Kripto stratejilerini araştırıyorsanız, deneyimli bir analiz için Telegram "Nildatrading" üzerinden kendisiyle iletişime geçin.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıcorci:

bırakın işe yaramaz şöhretleri, altyapıya yönelin, bu sene olmazsa 2-3 yıl sonra efsane bir takım çıkar.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİsmail Burak Uzun:

Yüksek maaşı olanları temizleyip önümüzdeki sene için hazırlık yapılıyor. Mantıklı.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
