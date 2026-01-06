Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Gece yarısı açıklandı
Süper Lig devi Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken, yıldız futbolcusu Gabriel Paulista'dan sürpriz bir hareket geldi.
GABRIEL PAULISTA TAKIMDAN AYRILDI
''OLUMLU OLARAK DEĞERLENDİRİLMİŞTİR''
Kulüpten yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcumuz Gabriel Paulista, ailevi gerekçelerle takımımızdan ayrılma talebini Yönetim Kurulumuza ve teknik ekibimize iletmiş, Paulista'nın talebi, kulübümüzün menfaatleri ile futbolcumuzun huzuru ve mutluluğu göz önünde bulundurularak olumlu olarak değerlendirilmiştir. Gabriel Paulista, kulübümüzün bilgisi ve izni dahilinde ülkesine dönerek transfer görüşmelerinde bulunmak üzere Antalya kampımızdan ayrılmıştır.'' ifadeleri kullanıldı.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Brezilyalı savunmacı, Beşiktaş formasıyla 45 resmi maçta görev aldı. Paulista, bu süreçte 1 gol ve 3 asist ile skor katkısı verdi.