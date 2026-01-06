Haberler

Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Gece yarısı açıklandı

Güncelleme:
Beşiktaş, takımdan ayrılmak istediğini belirten Gabriel Paulista'ya izin verildiğini açıkladı. Brezilyalı stoper, transfer görüşmeleri için Antalya kampından ayrılarak ülkesine döndü.

  • Beşiktaşlı futbolcu Gabriel Paulista, ailevi gerekçelerle takımdan ayrılma talebinde bulundu ve kulüp bu talebi olumlu değerlendirdi.
  • Gabriel Paulista, Beşiktaş'ın Antalya kampından ayrılarak ülkesine döndü ve transfer görüşmeleri yapmak için izin aldı.
  • Gabriel Paulista, Beşiktaş formasıyla 45 resmi maçta oynadı ve bu maçlarda 1 gol ile 3 asist yaptı.

Süper Lig devi Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken, yıldız futbolcusu Gabriel Paulista'dan sürpriz bir hareket geldi.

GABRIEL PAULISTA TAKIMDAN AYRILDI

''OLUMLU OLARAK DEĞERLENDİRİLMİŞTİR''

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcumuz Gabriel Paulista, ailevi gerekçelerle takımımızdan ayrılma talebini Yönetim Kurulumuza ve teknik ekibimize iletmiş, Paulista'nın talebi, kulübümüzün menfaatleri ile futbolcumuzun huzuru ve mutluluğu göz önünde bulundurularak olumlu olarak değerlendirilmiştir. Gabriel Paulista, kulübümüzün bilgisi ve izni dahilinde ülkesine dönerek transfer görüşmelerinde bulunmak üzere Antalya kampımızdan ayrılmıştır.'' ifadeleri kullanıldı.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Brezilyalı savunmacı, Beşiktaş formasıyla 45 resmi maçta görev aldı. Paulista, bu süreçte 1 gol ve 3 asist ile skor katkısı verdi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

