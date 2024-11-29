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Beşiktaş'ta yeniden Sergen Yalçın sesleri yükseliyor

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UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel-Aviv'e 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta düşüş devam ediyor. Son 6 resmi maçında sadece 1 galibiyet alabilen siyah-beyazlıların teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'a yönelik eleştiriler artıyor. Yönetimin, Hollandalı teknik adamla yolları ayırma kararı alması yerine ise Sergen Yalçın'ın getirilmesi planlanıyor.

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 13 puan gerisinde kalan ve UEFA Avrupa Ligi'nde beklenmedik şekilde Maccabi Tel-Aviv'e 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor.

SERGEN YALÇIN GÜNDEME GELDİ

Son 6 resmi maçından sadece 1 galibiyetle ayrılabilen siyah-beyazlılarda eleştiri okları Giovanni van Bronckhorst'a yöneldi. Oyuncu tercihleri nedeniyle tartışmaların odağı olan Hollandalı çalıştırıcı ile yolların ayrılması bekleniyor. Yönetim, teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın'ı getirmeyi planlıyor.

Siyah-beyazlı yönetim her an teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'u gönderme kararı verebilir ve yerine Sergen Yalçın'ı getirebilir. 2020-21 sezonunda Beşiktaş ile Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu kazanan Yalçın, ertesi sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki kötü sonuçların ardından veda etmişti.

ŞAMPİYON OLMUŞTU

Sergen Yalçın Beşiktaş'ta hem futbolcu hem de teknik direktör olarak tarihi başarılara imza attı. Futbolculuk döneminde 3 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 2 Süper Kupa, 1 Başbakanlık Kupası yaşayan Yalçın, 2003'te o dönemki adıyla UEFA Kupası'nda da çeyrek finale yükseldi. 2020- 21'de koronavirüs nedeniyle boş tribünler önünde oynanan ligde Galatasaray ve Fenerbahçe'yi geçerek 84 puanla şampiyon olmuştu. Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı da almıştı.

Beşiktaş'ta yeniden Sergen Yalçın sesleri yükseliyor
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSeko:

Sergen nah gelir adam çakalın önde gideni şampiyonluk gitmiş avrupa trpe taklak birtek türkiye kupası için gelmezzzz..ayrıca bjk nin o sene nasıl şampiyon yapıldığını herkes biliyor...

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