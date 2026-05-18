Beşiktaş'ta 39 maçlık ikinci Sergen Yalçın dönemi

Beşiktaş'ta ikinci kez teknik direktörlük koltuğuna oturan Sergen Yalçın ile yollar resmen ayrıldı. İkinci döneminde yalnızca 39 maçta takımın başında yer alan Yalçın, beklentilerin uzağında kaldı.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışından erken kopan ve sezonu 60 puanla dördüncü sırada tamamlayan, Türkiye Kupası hedefine de yarı finalde veda eden Beşiktaş'ta istikrarsız sonuçlar ayrılığı beraberinde getirdi. Başkan Serdal Adalı ve kurmaylarıyla Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelen Sergen Yalçın, karşılıklı anlaşarak görevinden ayrıldı.

İkinci döneminde 39 karşılaşmada görev yaptı

30 Ağustos 2025 tarihinde ikinci kez göreve gelen Sergen Yalçın, bu süreçte Beşiktaş'ın başında toplam 39 resmi maça çıktı. Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Maç başına 1.79 puan ortalaması yakalayan deneyimli çalıştırıcı, özellikle derbi maçlarda ve kritik virajlarda alınan sonuçlar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Beşiktaş'ın başında 100. Süper Lig maçına çıktı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçıyla birlikte Yalçın, siyah-beyazlılarda teknik direktör olarak ligdeki 100. maçına çıktı. Başkan Serdal Adalı da Yalçın'ı kutlayarak plaket takdim etti.

Türkiye Kupası'nda Konyaspor şoku

Beşiktaş'ın bu sezonki en büyük hedefi olan Türkiye Kupası macerası ise yarı finalde noktalandı. Taraftarın mutlak kupa şampiyonluğu beklediği sezonda siyah-beyazlılar, yarı finalde Konyaspor'a sahasında 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Avrupa kupalarına katılım yolunda büyük önem taşıyan bu mağlubiyet, Sergen Yalçın'ın taraftarın gözünde kredisini tüketen en önemli faktörlerden biri olarak kayıtlara geçti.

Taraftarlar istifaya davet etti

Türkiye Kupası'na veda edilen Konyaspor maçı, taraftarlar ile Sergen Yalçın arasındaki bağları da kopardı. Söz konusu mücadelenin ardından siyah-beyazlı taraftarlar, Yalçın'ı istifaya davet etti. Bu tezahüratlar, ligde Dolmabahçe'de alınan Trabzonspor yenilgisiyle de hat safhaya ulaştı. Kupadaki hüsranın üzerine bir de bordo-mavililere karşı alınan mağlubiyet sonrası istifa tezahüratları Tüpraş Stadyumu'nda uzun süre devam etti.

41 yıl sonra büyük maç kazanamadı

Sergen Yalçın'ın takımı, ligde sezonu 41 yıl sonra büyük maç kazanamadan da tamamladı. Siyah beyazlılar, bu sezon oynadığı Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarından sadece 2 puan çıkarabildi. Fenerbahçe ile oynadığı mücadeleleri 3-2 ve 1-0'lık skorlarla kaybeden Beşiktaş, Galatasaray ile deplasmanda berabere kalıp, evinde 1-0 mağlup oldu. Ligin ilk yarısında Trabzon'da 3-3 berabere kaldığı Trabzonspor'a ise Kartal, sahasında 2-1 yenildi.

Rafa Silva krizi patlak verdi

53 yaşındaki teknik adam, göreve gelmesinden kısa bir süre sonra Rafa Silva kriziyle de karşı karşıya kaldı. Yalçın, Kasım ayında yaptığı açıklamada Rafa Silva'nın mental olarak hazır olmadığını belirterek idmanlara çıkmayı reddettiğini ve maçlarda oynamak istemediğini kamuoyuyla paylaşmıştı. Yalçın o dönem yaptığı açıklamada, "Rafa direkt olarak idmanlara çıkmayacağını deklare etti, olay benim halledebileceğim boyutu geçti" ifadelerini kullanmıştı. Krizin ardından kadro dışı kalan ve bir süre tesislerde tek başına çalışan Silva, ara transfer döneminde eski takımı Benfica'ya transfer oldu.

Necip Uysal ve Mert Günok kadro dışı kaldı

Bu dönemde iki kadro dışı kararı da yaşandı. Siyah-beyazlı formayı 22 yıldır terleten Necip Uysal ile tecrübeli file bekçisi Mert Günok, kendilerine kulüp bulmaları istenilerek kadro dışı bırakıldı. Mert, eski takımı Fenerbahçe'ye transfer olurken, Necip ise sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı.

9 yeni transferler

Sergen Yalçın'ın ikinci döneminde Beşiktaş kadrosuna yaz ve ara transfer döneminde toplam 9 oyuncu dahil edildi. Sezon başında kendisi göreve gelmesinin ardından Cengiz Ünder ve Gökhan Sazdağı hamlelerini yapan Yalçın, devre arasında ise kadroyu baştan aşağı yeniledi. Yalçın döneminde devre arasında Emmanuel Agbadou, Hyeon-gyu Oh, Vaclav Cerny, Junior Olaitan, Amir Murillo, Jota Silva, Kristjan Asllani, Davis Vazquez, Yasin Özcan transfer edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı