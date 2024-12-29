Üye Girişi
Haberler
Nevzat Bahtiyar'ın ailesi köyü terk etti
Nevzat Bahtiyar'ın ailesinden çok konuşulacak karar
Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı oldu
Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu
Türkiye, elektrik sektörü için Şam'da
Suriye'ye ilk yatırım için harekete geçildi
Azerbaycan'dan Rusya'ya ilk yaptırım
Azerbaycan, Rusya'ya ilk cezayı kesti

Beşiktaş'ta Seçim Süreci Devam Ediyor

Beşiktaş'ta Seçim Süreci Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Kulübü olağanüstü genel kurulunda oy sayımına devam ediliyor. İlk 20 sandıkta Serdal Adalı maki sonuçla önde bulunurken, Hüseyin Yücel de önemli bir destek aldı.

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy sayımına devam edilirken, ilk 20 sandığın tasnifi tamamlandı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede on altıncı sandıktan Serdal Adalı'ya 386, Hüseyin Yücel'e 128 oy çıktı. On yedinci sandıkta Adalı'ya 399, Yücel'e 139 oy verildi.

On sekizinci sandıkta Serdal Adalı 360, Hüseyin Yücel 172 oy alırken, on dokuzuncu sandıkta Adalı'ya 409, Yücel'e 161 oy verildi. Yirminci sandıkta ise Serdal Adalı'ya 413, Hüseyin Yücel'e 191 oy çıktı.

Kongrede ilk 20 sandık sonucunda Serdal Adalı 6698, Hüseyin Yücel ise 2820 oy aldı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
img

Zincir marketten mide bulandıran oyun
img

Arda Güler, gibi setinde
img

Suriye'ye ilk yatırım için harekete geçildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev şirketin CEO'suna kaçak değerli maden sorgusu
Milyarlık şirketin ünlü CEO'su sorguya alındı
Terör örgütünün Hakan Fidan'la ilgili yalanı çürütüldü
Terör örgütünün Hakan Fidan'la ilgili yalanı çürütüldü
Meteoroloji uzmanı İstanbul'da lapa lapa kar yağışı için tarih verdi
İstanbul'da lapa lapa kar yağışı için tarih verildi
Seçime damga vuran olay: Beşiktaşlı yönetici, herkesin gözünün önünde oğlunu tokatladı
Beşiktaşlı yönetici, herkesin gözünün önünde oğlunu tokatladı
Öcalan'ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum
Öcalan'ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum
'Burası şeriat ülkesi' sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı
"Burası şeriat ülkesi" deyip yeni yıl pazarını yerle bir etti

Son Dakika Haberleri

"Beş Hececiler" olarak anılan şair grubunun adındaki "Beş" hangisini ifade eder? Hangisi Batı Afrika'da yer alan bir ülkenin adıdır? Adını değiştirmeden önceki adı "Neftalí Ricardo Reyes Basoalto" olan hangisidir? Serdar Adalı kaç oy aldı, Hüseyin Yücel kaç oy aldı BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ? Rihanna Üniversitesi, Beyoncé Üniversitesi, Madonna Üniversitesi, The Beatles Üniversitesi var mı? ABD'de hangi adda bir üniversite vardır? Uşak okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Uşak Valiliği)? Antalya okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Antalya Valiliği)? Muğla okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Muğla Valiliği)? Denizli okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Denizli Valiliği)? Adıyaman okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Adıyaman Valiliği)?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.