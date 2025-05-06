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Beşiktaş'ta Seçim Heyecanı: Başkan Adaylarının Yönetim Kurulu Listeleri Belli Oldu

Beşiktaş'ta Seçim Heyecanı: Başkan Adaylarının Yönetim Kurulu Listeleri Belli Oldu
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Beşiktaş Kulübü'nde 11 Mayıs Pazar günü yapılacak olağan genel kurulda başkan adayı Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy'un yönetim kurulu listeleri açıklandı. Divan Kurulu İkinci Başkanı Fethi Hinginar tarafından teslim edilen listelerde asil ve yedek üyeler yer alıyor.

Beşiktaş Kulübünde 11 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek seçimli olağan genel kurulda başkan adayı olan Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy'un yönetim kurulu listeleri belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş Divan Kurulu İkinci Başkanı Fethi Hinginar, yönetim kurulu listelerini teslim aldı.

Mevcut başkan Serdal Adalı ve başkan adayı Gürkan Aksoy'un listeleri şu şekilde:

Serdal Adalı'nın listesi:

Asil üyeler: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Kaan Kasacı, Uğur Fora, Orhan Özalp, Toygun Batallı, Çağatay Abraş, Özkan Arseven, Merve Öztopaloğlu, Mehmet Sarımermer

Yedek üyeler: Aykan Aydın, Aykut Torunoğulları, Turgut Koç, Esra Sayın, İbrahim Şafak Sağlam

Gürkan Aksoy'un listesi:

Asil üyeler: Levent Önkol, Işık Dumrul, Tolga Bal, İsmail Tatlılık, Feridun Özgiden, Ali Kızıltaş, Cem Şendur, Safiye Taylan, Bülent Erunsal, Çetin Yıldırım

Yedek üyeler: Eralp Elmasdiken, Çağıl Geylan, Nihan Tüfekçioğlu, Nurettin Yılgın, Selçuk Akman.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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