Beşiktaş'ta Sakatlık Şoku: Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun Uyluk Adalesinde Kanama Tespit Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Wolfsberger ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan futbolcusu Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Futbolcunun tedavisine hemen başlandı.

Beşiktaş, Wolfsberger ile yapılan hazırlık maçında sakatlanan Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın Avusturya'da gerçekleştirdiği yeni sezona hazırlık kampında Wolfsberger AC ile oynadığı müsabakanın 46. dakikasında sol uyluk üst adalesinde ağrı hissederek oyuna devam edemeyen futbolcumuz Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edilmiştir." denildi.

Futbolcunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı belirtildi.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
Galatasaray İtalyan takımını mahkemeye veriyor

Galatasaray İtalyan takımını mahkemeye veriyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adıyaman Belediyesi'nde yeni başkanvekili seçildi! AK Parti ve YRP'liler CHP adayına oy verdi

Adıyaman'da sürprizli seçim! AK Parti ve YRP, CHP'nin adayına oy verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.