Beşiktaş'ta korkutan sakatlık

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da Wolfsberger ile hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya gelen Beşiktaş'a, golcü oyuncusundan kötü haber geldi.

MUSTAFA HEKİMOĞLU SAKATLANDI

Beşiktaş'ta ikinci yarının başında Tammy Abraham yerine oyuna giren Mustafa Erhan Hekimoğlu, karşılaşmanın 57. dakikasında talihsiz bir sakatlık geçirdi. Karşılaşmanın 60. dakikasında sakatlığı nedeniyle oyundan alınan Mustafa Hekimoğlu, yerini bir başka genç golcü Semih Kılıçsoy'a bıraktı. Mustafa Hekimoğlu'nun sakatlık durumuyla ilgili şu ana dek bir açıklama yapılmadı.