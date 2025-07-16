Beşiktaş'ta korkutan sakatlık

Beşiktaş'ta korkutan sakatlık
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Beşiktaş'ın genç golcüsü Mustafa Erhan Hekimoğlu, Wolfsberger ile oynanan hazırlık karşılaşmasının 57. dakikasında sakatlandı. Milli oyuncu yerini Semih Kılıçsoy'a bıraktı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da Wolfsberger ile hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya gelen Beşiktaş'a, golcü oyuncusundan kötü haber geldi.

MUSTAFA HEKİMOĞLU SAKATLANDI

Beşiktaş'ta ikinci yarının başında Tammy Abraham yerine oyuna giren Mustafa Erhan Hekimoğlu, karşılaşmanın 57. dakikasında talihsiz bir sakatlık geçirdi. Karşılaşmanın 60. dakikasında sakatlığı nedeniyle oyundan alınan Mustafa Hekimoğlu, yerini bir başka genç golcü Semih Kılıçsoy'a bıraktı. Mustafa Hekimoğlu'nun sakatlık durumuyla ilgili şu ana dek bir açıklama yapılmadı.

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Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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