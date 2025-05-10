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Beşiktaş'ta Olağan Seçim Genel Kurulu Yarın Gerçekleşecek

Beşiktaş'ta Olağan Seçim Genel Kurulu Yarın Gerçekleşecek
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Beşiktaş Kulübü, yarın saat 10.00'da Ataköy Atletizm Salonu'nda olağan seçimli genel kurul toplantısını gerçekleştirecek. Mevcut başkan Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy, başkanlık için yarışacak.

Beşiktaş Kulübünde olağan seçimli genel kurul toplantısı yarın yapılacak.

Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilecek genel kurul, saat 10.00'da başlayacak.

Mevcut başkan Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy, genel kurulda başkanlık için yarışacak.

Genel kurulda 31 Aralık 2024 günü çalışma saati bitimine kadar aidatlarını yatıran 27 bin 588 üye oy kullanabilecek.

Seçimde yarışacak adaylar Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy'un yönetim kurulu listeleri şöyle:

Serdal Adalı

Asıl üyeler: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Kaan Kasacı, Uğur Fora, A. Orhan Özalp, Toygun Batallı, Çağatay Abraş, Özkan Arseven, Merve Öztopaloğlu, Mehmet Sarımermer

Yedek üyeler: Aykan Aydın, Aykut Torunoğulları, Turgut Koç, Esra Sayın, İbrahim Şafak Sağlam

Gürkan Aksoy

Asıl üyeler: Levent Önkol, Işık Dumrul, Tolga Bal, İsmail Tatlılık, Feridun Özgiden, Ali Kızıltaş, Cem Şendur, Safiye Taylan, Bülent Erunsal, Çetin Yıldırım

Yedek üyeler: Eralp Elmasdiken, Çağıl Geylan, Nihan Tüfekçioğlu, Nurettin Yılgın, Selçuk Akman

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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