Haberler

Beşiktaş'ta korkutan sakatlık! Galatasaray derbisini kaçırabilir

Beşiktaş'ta korkutan sakatlık! Galatasaray derbisini kaçırabilir Haber Videosunu İzle
Beşiktaş'ta korkutan sakatlık! Galatasaray derbisini kaçırabilir
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, savunma oyuncusu Emirhan Topçu'nun sağ uyluk arka adale tendonunda kanama ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. Milli oyuncunun 3-5 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor.

  • Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu'nun sağ uyluk arka adale tendonunda kanama ve kısmi yırtık tespit edildi.
  • Emirhan Topçu'nun 3-5 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
  • Emirhan Topçu'nun 7 Mart'ta oynanacak Galatasaray maçında forma giyme ihtimali zor gözüküyor.

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Göztepe karşılaşmasında sakatlanan Emirhan Topçu'dan Beşiktaş'a kötü haber geldi.

KANAMA VE KISMİ YIRTIK TESPİT EDİLDİ

Beşiktaş, Emirhan Topçu'nun sağ uyluk arka adale tendonunda kanama ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Göztepe ile oynadığı müsabakanın 70. dakikasındaki mücadelede sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Emirhan Topçu'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ uyluk arka adale (Biceps Femoris) tendonunda kanama ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Emirhan Topçu'nun tedavisine sağlık ekibinizce başlanmıştır.'' denildi.

GALATASARAY DERBİSİNİ KAÇIRABİLİR

Tedavisine başlanan Emirhan Topçu'nun 3-5 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Deneyimli oyuncunun 7 Mart tarihinde oynanacak Galatasaray maçında forma giyme ihtimali zor gözüküyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 24 maçta sahaya çıkan 25 yaşındaki milli oyuncu, bu maçlarda rakip kalelere 1 gol attı.

Barış Polat
Haberler.com
Trump'tan Meksika'yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum

Ne diyeceği merak konusuydu! Trump'ın Meksika'ya açık bir çağrısı var
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var

Kritik toplantı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

El Mencho uğruna ülkeyi yakan Cumhurbaşkanı soluğu askerin yanında aldı

Sen misin baron öldüren! Korku dağları aşınca soluğu gemide aldı
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim

Yasak aşk skandalında yazışmalar da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Başını ezelim' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başını ezelim" dediği tehlike
Vanlı bir annenin isyanı: İzin verin ekmeğimi kazanayım

Vanlı bir annenin isyanı: İzin verin ekmeğimi kazanayım
El Mencho uğruna ülkeyi yakan Cumhurbaşkanı soluğu askerin yanında aldı

Sen misin baron öldüren! Korku dağları aşınca soluğu gemide aldı
Ece Erken de o sisteme dahil oldu: 12 saatte kazandığı ücret şaşırttı

Daha bir gün dolmadan dudak uçuklatan gelir
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma

Eski eşini eşarpla boğarak öldüren caniden kan donduran savunma