Beşiktaş'ta Kaptanlık Değişikliği: Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi Atandı

Güncelleme:
Beşiktaş Kulübü, futbol takımında Orkun Kökçü'yü birinci kaptan, Wilfred Ndidi'yi ise ikinci kaptan olarak atadı. Önceki kaptanlar Necip Uysal ve Mert Günok'a emekleri için teşekkür edildi.

BEŞİKTAŞ Kulübü, futbol takımında birinci kaptanlığına Orkun Kökçü, ikinci kaptanlığına ise Wilfred Ndidi'nin getirildiğini açıkladı. Önceki kaptanlar Necip Uysal ile Mert Günok'a kaptanlık dönemlerindeki emekleri için teşekkür edildi.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Başkanımız Serdal Adalı ile Yönetim Kurulumuzun kararıyla Futbol A Takımımızın kaptanlığı hususunda değişikliğe gidilmiştir.

Teknik ekibimizin saha içinde daha etkili olabilecek pozisyonda oynayan futbolcularımızın kaptanlığa getirilmesi görüşüyle ve Yönetim Kurulumuzun kararıyla Futbol A Takımımızın birinci kaptanlığına Orkun Kökçü, ikinci kaptanlığına ise Wilfred Ndidi getirilmiştir.

Necip Uysal ile Mert Günok'a kaptanlık dönemlerindeki emekleri için teşekkür eder, yeni kaptanlarımız Orkun Kökçü ile Wilfred Ndidi'ye kaptanlık görevlerinde başarılar dileriz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
