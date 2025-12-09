Beşiktaş'tan Jota Silva ile Cengiz Ünder'in sağlık durumu hakkında bilgilendirme

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında dün akşam oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında sakatlanan Jota Silva'nın sol diz iç yan bağında kısmi yırtık, Cengiz Ünder'in de sol uyluk üst iç kas grubu kas tendon bileşkesinde gerilme ve kanama saptandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadığı müsabakanın 45. dakikasında rakip oyuncunun müdahalesiyle dizine aldığı darbe sonucunda oyuna devam edemeyen Jota Silva ile aynı müsabakanın 23. dakikasında sol uyluk üst kısmında ağrı hissettiği için oyundan çıkan Cengiz Ünder, MR görüntülemesinden geçti.

Jota Silva'nın sol diz iç yan bağında kısmi yırtık, Cengiz Ünder'in sol uyluk üst iç kas grubu kas tendon bileşkesinde (adduktor longus) ise gerilme ve kanama saptanmıştır.

Jota Silva ile Cengiz Ünder'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi. - İSTANBUL