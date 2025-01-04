Beşiktaş'ta istenmeyen adam ilan edilen Al-Musrati'ye sürpriz talip

Beşiktaş'ın geçen sezonun devre arasında 12 milyon euro maliyetle Braga'dan kadrosuna kattığı ve kulüp tarihinin en pahalı transferi olan Al-Musrati, siyah-beyazlılarda istenmeyen adam haline gelirken deneyimli futbolcuyla ilgili sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

BRAGA GERİ İSTİYOR

Beşiktaş'ın gözden çıkardığı 28 yaşındaki futbolcuya sürpriz bir talip çıktı. Libyalı orta sahayı eski takımı Braga kadrosuna katmak istiyor. Portekiz temsilcisi, bu transferi devre arasında bitirmeyi hedefliyor.

SUUDİ ARABABİSTAN'A DA GİDEBİLİR

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Al- Musrati'nin geleceğini yeni gelecek teknik direktörünü kararına göre belirlemek istiyor. Adalı, başkanlık seçimi öncesinde Suudi Arabistan ekibi Al Fateh'e transferi için prensip anlaşmasına varıldığı iddia edilen 28 yaşındaki orta saha için gelen teklifi yeterli bulmadığı ve rakamların yükseltilmesini istediği kaydedildi.

AL-MUSRATI'NIN BEŞİKTAŞ RAKAMLARI

Al-Musrati, Beşiktaş'a transfer olduğu günden bugüne kadar tüm kulvarlarda toplamda 33 maçta forma giydi. Libyalı futbolcu, bu karşılaşmalarda 3 gol kaydetti. 28 yaşındaki orta sahanın siyah-beyazlılarla 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.