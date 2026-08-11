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Beşiktaş, Hradec Kralove Rövanşı İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

Beşiktaş, Hradec Kralove Rövanşı İçin Çalışmalarını Sürdürüyor
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove ile oynayacağı rövanş maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki idman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleştirildi. Siyah-beyazlılar, yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve Italiano saat 14.00'te basın toplantısı düzenleyecek.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove ile oynayacağı rövanş maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapmanın ardından tam saha ve yarı sahada yapılan taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, çalışmalarını yarın saat 10.30'da ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Teknik Direktör Vincenzo Italiano da saat 14.00'te bir basın toplantısı düzenleyecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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