Beşiktaş'ta hedef derbiden 3 puanla ayrılmak

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında lider Galatasaray'ı mağlup ederek, şampiyonluk için yeniden ümitlenmek istiyor.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Galatasaray'ı ağırlayacak. Derbi öncesi siyah-beyazlılar, ligde 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile topladığı 62 puanla 3. sırada yer alıyor.

Beşiktaş'ın İngiliz silahı

Beşiktaş'ın Süper Lig'de attığı son 12 golün 7'sine direkt katkı yapan İngiliz futbolcu Nathan Redmond, Galatasaray karşısında Kartal'ın en önemli silahlarından biri olacak. Redmond, ligde siyah-beyazlı forma ile çıktığı 22 müsabakada 5 gol kaydederken 5 de asist yaptı. Toplam 1306 dakika sahada kalan 29 yaşındaki futbolcu, 5 kez de sarı kart gördü. Özellikle Fenerbahçe derbisinde oyuna girdikten sonra sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çeken yıldız futbolcu, Rachid Ghezzal'ın yokluğunda hücum hattında önemli rol oynayacak.

En golcü oyuncu Cenk Tosun

Kara Kartal, Süper Lig'de rakip fileleri 57 defa havalandırarak bu alanda Fenerbahçe, Galatasaray, Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor'dan sonra 5. sırada yer alıyor. Beşiktaş'ın en golcü ismi ise Şenol Güneş'in takımın başına geçmesi ile daha çok forma şansı bulan Cenk Tosun oldu. Tecrübeli futbolcu, 27 maçta, 12 gol attı ve aynı zamanda Ümraniyespor'un santrforu Umut Nayir ile birlikte ligin en golcü Türk futbolcusu konumunda yer alıyor.

Milli futbolcunun Süper Lig'de en çok rakip olduğu takım da Galatasaray. Cenk Tosun bu zamana kadar sarı-kırmızılılara 17 kez rakip olurken bu maçların 12'sinde 11'de sahaya çıktı ve 12 kez Galatasaray filelerini havalandırmayı başardı.

Kartal'da 4 oyuncu forma giyemeyecek

Siyah-beyazlılarda Dele Alli, Rachid Ghezzal, Tayyip Talha Sanuç ve Onur Bulut, sakatlıkları devam ettiği için Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Kartal'da cezalı futbolcu bulunmazken Cenk Tosun ise sarı kart sınırında bulunuyor. Tosun, derbide sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Antalyaspor maçında forma giyemeyecek. - İSTANBUL