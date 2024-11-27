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Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifası sonrası Sergen Yalçın sesleri yükseliyor

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Beşiktaş taraftarları, Başkan Hasan Arat'ın istifa etmesi sonrası teknik direktör Sergen Yalçın'ı göreve çağırıyor. Lider Galatasaray'ın 13 puan gerisinde kalan siyah-beyazlılar, Yalçın'ın takıma yeni bir hava katmasını ve camiayı kenetlemesini bekliyor. Yalçın, 2020-21 sezonunda Beşiktaş'la Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu kazanmış, ancak Şampiyonlar Ligi'ndeki kötü sonuçlar sonrası görevinden ayrılmıştı.

Süper Lig'de oynadığı son maçta Göztepe'ye 4-2 mağlup olan Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Samet Aybaba ve Brad Friedel ile yolların ayrılmasının ardından başkan Hasan Arat da Futbol A.Ş'den istifa etti.

SERGEN YALÇIN SESLERİ

Siyah-beyazlıların ligde son 4 maçta 3 yenilgi, 1 beraberlikle zirvenin 13 puan gerisine düşmesi sabırları taşırdı. Kartal'da oyuncu ve hoca olarak şampiyonluk yaşayan efsane Sergen Yalçın öne çıktı.

Siyah-beyazlı kulüpte taraftarlar Sergen Yalçın'ı çok seviyor. 2020'de ilk kez teknik direktör olduğu dönemde imza töreni sırasında Dolmabahçe'de tribünler tıklım tıklım dolarken unutulmaz görüntüler yaşandı. Son günlerde sosyal medyada da birçok Beşiktaş taraftarı; Sergen Yalçın'ın takımın başına gelmesini istiyor.

EN SON O ŞAMPİYON YAPTI

Beşiktaş'ın Süper Lig'deki son şampiyonluğu Sergen Yalçın yönetiminde geldi. 2020-21 sezonunda dünya genelinde yaşanan koronavirüs pandemisi nedeniyle boş tribünler önünde oynanan Süper Lig'de siyah-beyazlılar ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'yi geçerek 84 puanla şampiyon olmuştu. Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda da mutlu sona ulaşmıştı.

"OYNATIRIM"

Şu anda yorumculuk yapan Sergen Yalçın, Beşiktaş'a taraftarın istediği futbolu oynatacağını sık sık vurgulayarak, "Kendi adıma söylüyorum. Maçı kazanamam belki. Ben belki şampiyon da olamam ama o oyunu oynatırım. Garanti veriyorum sana. O oyunu oynatırım. O maça geldiğin zaman o oyunu görürsün bende. Büyük takıma geliyorsan o oyunu oynatacaksın. Taraftarın görmek istediği, camianın görmek istediği oyunu oynatacaksın" diyerek dikkat çekmişti.

Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifası sonrası Sergen Yalçın sesleri yükseliyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıTeSKiN:

Başkan kim olursa olsun bu kendini beğenmiş yeteneksiz kabiliyetsizi bsşomıza bela edip bir seneyi daha çöp etmeyin

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Canlı yayında sigara içiyordu bu en son bu adam içkicinin teki boşverin

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Haber YorumlarıRamazan SAKALLI:

Segen Hocanın yeri hem sahada hem kalbimizde ayrıdır. Aynı Q7 gibi kesinlikle gelmeli.

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Haber YorumlarıEclipse Moon34:

Kurtulduk bundan samet ve feyyazı da al e yallahhhhh

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Haber YorumlarıHayri:

Sergen de bu görevi kabul ederse onun da aklına yani sezon zaten beşiktaş için bitmiş v erin yardımcı antrenöre götürsün zaten yönetim değişecek gelen kimi getiriyorsa getirir sergen böyle gelişlerle kendi kariyerine de zarar veriyor yeni sezon için anlaşssın transferleri de yapsın takımın başına yeni sezonde geçsin geçecekse

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