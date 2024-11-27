Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifası sonrası Sergen Yalçın sesleri yükseliyor

Süper Lig'de oynadığı son maçta Göztepe'ye 4-2 mağlup olan Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Samet Aybaba ve Brad Friedel ile yolların ayrılmasının ardından başkan Hasan Arat da Futbol A.Ş'den istifa etti.

SERGEN YALÇIN SESLERİ

Siyah-beyazlıların ligde son 4 maçta 3 yenilgi, 1 beraberlikle zirvenin 13 puan gerisine düşmesi sabırları taşırdı. Kartal'da oyuncu ve hoca olarak şampiyonluk yaşayan efsane Sergen Yalçın öne çıktı.

Siyah-beyazlı kulüpte taraftarlar Sergen Yalçın'ı çok seviyor. 2020'de ilk kez teknik direktör olduğu dönemde imza töreni sırasında Dolmabahçe'de tribünler tıklım tıklım dolarken unutulmaz görüntüler yaşandı. Son günlerde sosyal medyada da birçok Beşiktaş taraftarı; Sergen Yalçın'ın takımın başına gelmesini istiyor.

EN SON O ŞAMPİYON YAPTI

Beşiktaş'ın Süper Lig'deki son şampiyonluğu Sergen Yalçın yönetiminde geldi. 2020-21 sezonunda dünya genelinde yaşanan koronavirüs pandemisi nedeniyle boş tribünler önünde oynanan Süper Lig'de siyah-beyazlılar ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'yi geçerek 84 puanla şampiyon olmuştu. Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda da mutlu sona ulaşmıştı.

"OYNATIRIM"

Şu anda yorumculuk yapan Sergen Yalçın, Beşiktaş'a taraftarın istediği futbolu oynatacağını sık sık vurgulayarak, "Kendi adıma söylüyorum. Maçı kazanamam belki. Ben belki şampiyon da olamam ama o oyunu oynatırım. Garanti veriyorum sana. O oyunu oynatırım. O maça geldiğin zaman o oyunu görürsün bende. Büyük takıma geliyorsan o oyunu oynatacaksın. Taraftarın görmek istediği, camianın görmek istediği oyunu oynatacaksın" diyerek dikkat çekmişti.