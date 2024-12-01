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Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın isteğiyle soruşturma başlatıldı

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Hasan Arat, kamuoyunda yaşanan ağır itham ve iftira içeren konularla ilgili olarak tüm bilgi ve belgeleri Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki'ye iletti. Arat'ın bir de yazı yazması üzerine harekete geçen Tiryaki, inceleme ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Beşiktaş'ta görevinden istifa eden eski başkan Hasan Arat, siyah-beyazlılardaki futbol takımları koordinatörlüğü görevinden ayrılan Samet Aybaba'nın kendisine yönelik iddialarının ardından çok konuşulacak bir hamle yaptı.

TÜM BELGELERİ DENETİM KURULUNA TESLİM ETTİ

Geçtiğimiz günlerde görevi bırakan Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat, kamuoyunda yaşanan ağır itham ve iftira içeren konularla ilgili olarak tüm bilgi ve belgeleri Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki'ye teslim etti. Olayların tamamı ile ilgili Beşiktaş tüzüğünün denetim kuruluna verdiği yetki ile kapsamlı denetim yapılmasını ve kamuoyuna ivedi olarak açıklama yapılmasını yazılı olarak talep etti.

HASAN ARAT'IN YAZDIĞI YAZI

Hasan Arat'ın yazdığı yazıda şu ifadeler yer alıyor;

"Bilindiği üzere, 35. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği Başkanlığı'ndan ve Yönetim Kurulu üyeliğinden 29 Kasım 2024 tarihinde istifamı vererek ayrılmış bulunmaktayım. 30 Kasım 2024 tarihinde eski futbol takımlar koordinatörü Samet Aybaba'nın gerçekleştirmiş olduğu basın toplantısındaki konuşması şahsıma, çalışma arkadaşlarıma, sporcularımıza ve Kulübümüze ağır itham ve iftiralar içermektedir. Söz konusu konuşmada kamuoyu ile paylaşılan Kulüp belgelerinin iddialara göre teker teker araştırılmasını, tarafınıza her zaman tüzük gereği tüm şeffaflık ile teslim edilen evrakların gerek Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. gerekse Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği kayıtlarında incelenmesini ve ilgili kişinin Kulüp'ten aldığı maaşın, primin ve bize teklif ettiği kontratın da kamuoyuyla paylaşılmasını önemle rica ediyorum." Seçilmiş olarak geldiğimiz bu görevde itibarsızlaşma politikasının bu şekilde yerleşmesi, Kulüp kayıtlarının bu şekilde paylaşılması ve profesyonellerin, Kulüp yönetimini ve Futbol A Takım oyuncularımızı bilerek değersizleştirmesinin Kulübümüze derin yaralar açacağı malumunuzdur. Bütün bu konularla ilgili elimizdeki bilgi ve belgeleri tarafınıza yolluyorum. Gereğinin yapılmasını, demokratik seçilmiş bir Denetim Kurulu Başkanı ve üyeleri olarak sizlerden hassasiyetle rica ediyorum."

DENETİM KURULU'NDAN AÇIKLAMA: SORUŞTURMA, İNCELEME BAŞLATILDI

Beşiktaş Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, Hasan Arat'ın gönderdiği belgeler ve yazının ardından bir açıklama yaptı. Gökhan Tiryaki'nin sözleri şu şekilde;

"Beşiktaş JK 35. Başkanı Sayın Hasan Arat, dün Futbol Takımlar eski Koordinatörü Sayın Samet Aybaba'nın gerçekleştirdiği basın toplantısındaki açıklamaları üzerine elinde bulunan bilgi ve belgeleri tarafıma iletmiştir.

Mevcut denetim programımızda bazıları hali hazırda denetlenmekte olan süreçlere ek olarak inceleme/soruşturma gerektiren konular için gerekli çalışmalar şahsım ve ekibim tarafımdan başlatılmış olup, Genel Kurul'un ve BJK Tüzüğü'nün kurulumuza vermiş olduğu yetki ile objektif bir şekilde sonuçlandırılarak rapor halinde aktarılacaktır."

Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın isteğiyle soruşturma başlatıldı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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