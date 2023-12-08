Beşiktaş'ta genç futbolculara profesyonel sözleşme imzalandı

Beşiktaş'ta genç futbolcular Abdülmecid Dönmez ve Şahin Kalınsazlıoğlu ile profesyonel sözleşme imzalandı.

Beşiktaş, genç oyuncular Abdülmecid Dönmez ve Şahin Kalınsazlıoğlu'yla profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu. Siyah-beyazlıların sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "2015 yılından bu yana Beşiktaş Futbol Akademisi'nde ge sürdüren, Beşiktaş Artaş U-19 Takımımızın formasını giyen genç futbolcumuz Abdülmecid Dönmez ile 2018 yılından bu yana gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi'nde sürdüren, Beşiktaş Artaş U-19 Takımımızın formasını giyen genç futbolcumuz Şahin Kalınsazlıoğlu ile 2025-26 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalanmıştır.

Beşiktaşımıza uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Abdülmecid Dönmez ile Şahin Kalınsazlıoğlu'na başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL