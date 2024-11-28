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Beşiktaş'ta Gabriel Paulista sakatlandı

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UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla karşılaşan Beşiktaş'ta sakatlanan Gabriel Paulista, oyuna devam edemedi ve 20. dakikada yerine Emirhan Topçu oyuna dahil oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da karşılaşan Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.

PAULİSTA SAKATLANDI

Siyah-beyazlılarda Gabriel Paulista, Dor Turgeman ile yaşadığı ikili mücadele sonrası sakatlandı. Paulista, yaşadığı bu sakatlığın ardından oyuna devam edemedi. Tecrübeli stoper, 20. dakikada yerini Emirhan Topçu'ya bıraktı.

Beşiktaş'ta Gabriel Paulista sakatlandı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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