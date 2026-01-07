Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın transfer görüşmesi için kamptan ayrıldığını duyurdu
Beşiktaş, 35 yaşındaki Brezilyalı stoper Gabriel Paulista'nın ailevi gerekçelerle transfer görüşmeleri için Antalya kampından ayrıldığını duyurdu. Kulüp, Paulista'nın talebini değerlendirerek, futbolcunun huzurunu ön planda tuttu.
Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcumuz Gabriel Paulista, ailevi gerekçelerle takımımızdan ayrılma talebini Yönetim Kurulumuza ve teknik ekibimize iletmiş, Paulista'nın talebi, kulübümüzün menfaatleri ile futbolcumuzun huzuru ve mutluluğu göz önünde bulundurularak olumlu olarak değerlendirilmiştir. Gabriel Paulista, kulübümüzün bilgisi ve izni dahilinde ülkesine dönerek transfer görüşmelerinde bulunmak üzere Antalya kampımızdan ayrılmıştır."