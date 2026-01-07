Haberler

Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın transfer görüşmesi için kamptan ayrıldığını duyurdu

Güncelleme:
Beşiktaş, 35 yaşındaki Brezilyalı stoper Gabriel Paulista'nın ailevi gerekçelerle transfer görüşmeleri için Antalya kampından ayrıldığını duyurdu. Kulüp, Paulista'nın talebini değerlendirerek, futbolcunun huzurunu ön planda tuttu.

BEŞİKTAŞ, 35 yaşındaki Brezilyalı stoper Gabriel Paulista'nın transfer görüşmelerinde bulunmak üzere Antalya kampından ayrıldığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Gabriel Paulista, ailevi gerekçelerle takımımızdan ayrılma talebini Yönetim Kurulumuza ve teknik ekibimize iletmiş, Paulista'nın talebi, kulübümüzün menfaatleri ile futbolcumuzun huzuru ve mutluluğu göz önünde bulundurularak olumlu olarak değerlendirilmiştir. Gabriel Paulista, kulübümüzün bilgisi ve izni dahilinde ülkesine dönerek transfer görüşmelerinde bulunmak üzere Antalya kampımızdan ayrılmıştır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
