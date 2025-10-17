Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen Yalçın 'Seni istemiyorum' dedi

Beşiktaş'ta takımın başına geçtikten sonra oyun yapısında değişikliklere giden Sergen Yalçın, kadroda önemli bir revizyona hazırlanıyor. Tecrübeli teknik adam, savunma hattındaki tercihini yeni transferlerden yana kullanırken, yıldız stoper Gabriel Paulista için ayrılık kararı aldı.

FORMASINI DJALO'YA KAPTIRDI

Ole Gunnar Solskjaer döneminde savunmanın vazgeçilmez ismi olan Gabriel Paulista, Yalçın'ın göreve gelmesiyle birlikte yedek kulübesine çekildi.

Deneyimli futbolcu, Beşiktaş'ın Göztepe'ye deplasmanda 3-0 mağlup olduğu maçta 90 dakika forma giydi. Ancak bu karşılaşmanın ardından oynanan Kayserispor (4-0), Kocaelispor (3-1) ve Galatasaray maçlarında süre alamadı.

Yalçın'ın son dönemde Tiago Djalo, Emirhan ve Uduokhai üçlüsüne şans vermesi, Paulista'nın gözden tamamen düştüğünün sinyali olarak yorumlandı.

BREZİLYA'DAN TALİPLER VAR

Beşiktaş yönetiminin, 26 Kasım'da 35 yaşına girecek olan Gabriel Paulista ile devre arasında yolları ayırmaya sıcak baktığı öğrenildi. Tecrübeli futbolcuya Brezilya'dan birkaç kulübün ilgi gösterdiği ve transfer sürecinin kısa sürede netlik kazanabileceği belirtiliyor.

SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR SÜRÜYOR

Siyah-beyazlılar, Paulista'nın hem ilerleyen yaşı hem de form düşüklüğü nedeniyle elden çıkarılmasını planlıyor. Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun, devre arasında uygun bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılması bekleniyor.