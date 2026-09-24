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Beşiktaş'ta Dotson ve Nowell, EuroLeague'de Valencia Basket maçı öncesi konuştu

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Beşiktaş'ta Dotson ve Nowell, EuroLeague'de Valencia Basket maçı öncesi konuştu
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Beşiktaş, EuroLeague'de yarın oynayacağı Valencia Basket maçı öncesi Dotson ve Nowell'in sözleriyle hazırlıklarını tamamladı. Dotson kazanmaya aç ve başlamaya hazır olduklarını, Nowell ise Beşiktaş basketbolunu oynayacaklarını söyledi.

Beşiktaş Basketbol Takımı'nın ABD'li oyun kurucusu Devon Dotson ile şutörü Jaylen Nowell, yeni sezonda beklentilerin farkında olduklarını söyledi.

Siyah-beyazlı oyuncular, Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 2026-2027 sezonunun ilk haftasında yarın oynanacak Valencia Basket maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yeni sezon için heyecanlı olduğunu anlatan 27 yaşındaki Devon Dotson, "Yeni sezona hazırlanıyoruz. Ne istediğimizin farkındayız. Kazanmaya açız, başlamaya hazırız." dedi.

Bu sezon takımda daha farklı bir sorumluluğu olduğu hatırlatılan Dotson, "Jonah takımda büyük bir role sahipti, bunu biliyorum. Ben de bu sene takım arkadaşlarıma elimden gelen desteği vermek, onların yaslanabileceği, güven duyabileceği role sahip olmak istiyorum." diye konuştu.

Taraftarların siyah-beyazlı takımdan beklentisinin farkında olduklarını belirten Dotson, "Heyecanlıyız, takım da kulüp de heyecanlı. Takımın ve camianın neler beklediğini biliyoruz. Güzel zaferler kazanmak istiyoruz. Taraftarlara da destekleri için şimdiden teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Jaylen Nowell: "Beşiktaş basketbolunu oynayacağız"

Siyah-beyazlı ekibin yeni transferlerinden Nowell, Beşiktaş taraftarından övgüyle söz etti.

Avrupa'da ilk sezonunu Beşiktaş formasıyla yaşayacak ABD'li oyuncu, "İyi hissediyorum. Günün sonunda basketbol her zaman basketboldur, farklı bir arenada da olsak. Taraftarlarımızı çok seviyorum, günün sonunda iyi işler başarmak istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda siyah-beyazlı taraftarların oluşturduğu atmosferden etkilendiğini aktaran 27 yaşındaki oyun kurucu, "Kupa maçında bile ne kadar iyi olduklarını gördük. Şimdi ev sahibi olduğumuz bir maçta çok daha iyi olacaklarını biliyorum. Kendileri olmaları bile yeterli ama çok daha iyisini vereceklerini tahmin edebiliyorum." ifadelerini kullandı.

EuroLeague'in ilk haftasında yarın oynanacak Valencia Basket mücadelesine de değinen Jaylen Nowell, "Yapabileceğimizin en iyisini ortaya koymak istiyoruz. Her gün üstüne koyarak, çalışarak daha iyisini yapmak için, ligde gelebileceğimiz en iyi yere gelmek için savaşacağız. Beşiktaş basketbolunu oynayacağız." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Valencia Basket maçının hazırlıkları

Beşiktaş, EuroLeague'de yarın oynanacak Valencia Basket maçının hazırlıklarını tamamladı.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde başantrenör Dusan Alimpijevic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, fitness çalışmasıyla başladı.

Saha çalışmasında ise siyah-beyazlı oyuncular şut çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmaların üzerinde durulduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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