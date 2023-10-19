Beşiktaş'ta deprem! Umut Meraş derbiye saatler kala sakatlandı

Burak Yılmaz önderliğinde bu hafta ezeli rakibi Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ta Umut Meraş sakatlandı.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın 18 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanı sol alt baldır bölgesinde hissettiği ağrı nedeniyle tamamlayamayan futbolcumuz Umut Meraş'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sinde alt baldır arka adalesinde (Soleus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Umut Meraş'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

DERBİDE YOK

27 yaşındaki Umut Meraş'ın Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynanacak derbide forma giymesi beklenmiyor.