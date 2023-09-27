Rakip takımı tebrik etmesine izin vermedi! Şenol Güneş Salih Uçan'ı iterek soyunma odasına gönderdi
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Adana Demirspor maçının ardından takımın yıldızı Salih Uçan'la kısa süreli bir gerginlik yaşadı. Maçın bitiş düdüğünün ardından yaşanan gerginlik kameralara yansıdı. Güneş, Uçan'ı iterek soyunma odasına göndermeye çalıştı.
Süper Lig devi Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 4-2'lik ağır Adana Demirspor mağlubiyetinin ardından Salih Uçan'la kısa süreli bir gerginlik yaşadı.
Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından konuk takım Beşiktaş'ta takımın yıldızı Salih Uçan'ın Şenol Güneş ile gerginlik yaşadığı anlar kameralara yansıdı.
Beşiktaşlı Salih Uçan'ın Adana Demirspor Futbol Direktörü Gökhan Öztürk ile sarıldığı esnada teknik direktör Şenol Güneş, oyuncusunu tuttu ve soyunma odasına göndermek istedi.
Öğrencisiyle tartışma yaşayan deneyimli teknik adam, genç futbolcuyu iterek soyunma odasına doğru göndermeye çalıştı.