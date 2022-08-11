Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Taktik çalışmayla devam eden antrenman, oynanan çift kale taktik maçıyla tamamlandı. Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarını, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Aytemiz Alanyaspor Valerien Ismael Beşiktaş Spor Haberler

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