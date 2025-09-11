Haberler

Beşiktaş'ta 5 imza birden

Beşiktaş'ta 5 imza birden
Süper Lig devi Beşiktaş, altyapısından yetişen 5 oyuncuyla profesyonel sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlılar, Asım Efe Işık, Ahmet Sami Bircan, Devrim Şahin, Ali Pağda ve Yiğit Yasin Yüksel ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar profesyonel kontrat yaptı.

Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Süper Lig devi Beşiktaş, altyapıdaki 5 futbolcuyla 2028 yılına kadar profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu.

5 İMZA BİRDEN

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, altyapıdaki genç oyunculardan Asım Efe Işık, Ahmet Sami Bircan, Devrim Şahin, Ali Pağda ve Yiğit Yasin Yüksel ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalandı.

SPORCULARA BAŞARILAR DİLENDİ

Yönetim kurulu üyeleri Toygun Batallı ve İbrahim Şafak Sağlam ile Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği sporculara yeni dönemde başarılar diledi.

