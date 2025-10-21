Beşiktaş'ta 2 ayrılık kararı birden

Avrupa'nın ardından ligde de işleri bir türlü yoluna sokamayan Beşiktaş'ta sezon devam ederken sular bir an olsun durulmuyor.

MERT GÜNOK İPLERİ KOPARDI

Siyah-beyazlılarda birçok futbolcuya son oynanan Gençlerbirliği maçında tepki gösterilirken, bu isimlerden biri de Mert Günok oldu. Deneyimli kaleci, taraftarlar tarafından ıslıklı protestoya maruz kaldı. Hafta içinde de kaptanlığı da elinden alınan 36 yaşındaki kaleci, takımıyla iplerini tamamen kopardı. Edinilen bilgilere göre; Mert Günok sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılmaya karar verdi.

UDUOKHAI DE GİDECEK

Takımıyla iplerini koparan bir diğer isim de 28 yaşındaki Alman savunmacı Felix Uduokhai oldu. İlk 11'deki yerini kaybeden yıldız oyuncu, menajerine kendisine takım bulması yönünde talimat verdi. Geldiği günden bu yana sık sık eleştirilerin hedefi olan deneyimli isim, en geç sezon sonunda takımdan ayrılacak.