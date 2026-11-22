Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 4-2 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor'u 4-2 mağlup etti. Vlahovic'in 10 ve 34. dakikalardaki golleriyle öne geçen Beşiktaş, 62'de beraberliği yakalayan Konyaspor'a Trossard ve Cerny'nin golleriyle yanıt verdi.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Çağdaş Altay, Ceyhun Sesigüzel, Furkan Ürün
TÜMOSAN Konyaspor : Bahadır Güngördü, Ahmet Oğuz (Dk. 66 Andzouana), Uğurcan Yazğılı, Arif Boşluk, Masuaku, Toth (Dk. 90 Gonçalves), Melih İbrahimoğlu (Dk. 80 Bardhi), Deniz Türüç, Muleka, Dompe, Enis Destan (Dk. 80 Mustafa Muhammed)
Beşiktaş : Nübel, Murillo, Agbadou (Dk. 89 Yasin Özcan), Djalo, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Poku (Dk. 89 Ümit Akdağ), Olaitan (Dk. 66 Miretti), Ndidi (Dk. 80 Cerny), Trossard, Vlahovic (Dk. 89 Oh)
Goller: Dk.10 ve 34 Vlahovic, Dk. 79 Trossard, Dk. 90+3 Cerny ( Beşiktaş ), Dk. 42 Dompe, Dk. 62 Enis Destan (TÜMOSAN Konyaspor )
Sarı kartlar: Dk. 48 Deniz Türüç (TÜMOSAN Konyaspor ), Dk. 81 Salih Özcan, Dk. 82 Miretti, Dk. 85 Murillo ( Beşiktaş )
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor'u 4-2 mağlup etti.
62. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Sağ kanattan topla hareketlenen Deniz Türüç'ün ortasında topa iyi yükselen Enis Destan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2
79. dakikada konuk ekip yeniden öne geçti. Sol kanattan topla hareketlenen Poku'nun pasında topla buluşan Trossard'ın ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-3
85. dakikada defanstan dönen topu alan Mustafa Muhammed'in ceza sahası dışından sert şutunda, top kaleci Nübel'de kaldı.
90+3. dakikada Beşiktaş farkı yeniden 2'ye çıkardı. Murillo'nun sağ kanattan pasında ceza sahasında topla buluşan Cerny'nin yerden düzgün şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-4
Karşılaşma, Beşiktaş'ın 4-2 üstünlüğüyle tamamlandı.