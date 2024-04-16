Beşiktaş, Süper Lig'de Gol Sıkıntısı Yaşıyor

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 32 maçta rakip fileleri 42 kez havalandırdı. Siyah-beyazlılar, 32. haftalar dikkate alındığında 2006-2007 sezonundan sonra en düşük gol sayısında kaldı. Ayrıca yine bu sezon takımın başında yer alan 5 teknik direktör arasında en kötü gol ortalamasına sahip isim ise Fernando Santos oldu.

Bu sezon ortaya koyduğu performansla beklentilerin oldukça altında kalan Beşiktaş, son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla Trendyol Süper Lig'i dördüncü sırada bitirme şansını da zora soktu. Avrupa hedefine direkt ulaşabilmek için Türkiye Kupası şampiyonluğunu elde etmesi gereken siyah-beyazlılar, ligde ise kalan 6 haftayı kayıpsız geçmenin peşinde.

Portekizli teknik direktör Fernando Santos ile yollarını ayıran Kartal, sezon sonuna kadar yola Yardımcı Antrenör Serdar Topraktepe ile devam edecek. 2023-2024 sezonunda 5 kez teknik adam değişikliğine giden siyah-beyazlılar, istediğini bir türlü alamadı.

Gol yollarında sıkıntı büyük

Beşiktaş, bu sezon en büyük sıkıntılardan birini de gol yollarında yaşıyor. Ligde 32 haftada 42 kez rakip ağları sarsan Kara Kartal, 2006-2007 sezonundan sonra söz konusu haftaya kadar olan bölüm dikkate alındığında en düşük gol sayısında kaldı.

2006-2007'de, 32 hafta sonunda 41 golü bulunan siyah-beyazlı ekip, 17 sezon sonra en kötü gol istatistiğine imza attı. Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon 60, 2021-2022 sezonunda 49, 2020-2021'de 63 golü bulunuyordu.

Kartal, şampiyonluk elde ettiği 2015-2016 döneminde ise 32 haftada 71 gole ulaşmıştı.

En düşük ortalama Santos'un

2023-2024 sezonuna Şenol Güneş yönetiminde başlayan Beşiktaş, tecrübeli çalıştırıcıyla 7 maçta 10 kez fileleri havalandırırken, Güneş'ten sonra 4 mücadelede takımın başında yer alan Burak Yılmaz'la da 7 defa gol sevinci yaşandı.

Rıza Çalımbay ile çıktığı 5 karşılaşmada 6 gol bulan Kara Kartal'ın, o dönem U19 takımını çalıştıran ve 3 maçlığına takımın başına geçen Serdar Topraktepe ile de 7 golü var.

Beşiktaş, Teknik Direktör Fernando Santos'la da 13 müsabakada sadece 12 kez taraftarlarına gol sevinci yaşatabildi.

Şenol Güneş'in maç başına gol ortalaması 1.42, Burak Yılmaz'ın 1.75, Rıza Çalımbay'ın 1.2, Serdar Topraktepe'nin 2.3 olurken, Fernando Santos ise 0.9'da kaldı.

Golcüler uzun süredir suskun

Beşiktaş'ın, Süper Lig'de en golcü oyuncusu 10 golle genç futbolcu Semih Kılıçsoy. Son olarak geride kalan haftada Samsunspor karşısında takımına 1 puanı getiren 18 yaşındaki oyuncuyu, 6 golle tecrübeli stoper Omar Colley takip ediyor.

Diğer santrforlar Cenk Tosun'un 5, Aboubakar'ın 4, Muleka'nın da 2 golü bulunuyor.

Cenk Tosun, ligde son golünü 19 Şubat 2024 tarihinde oynanan ve 2-0 kazanılan 26. haftadaki Konyaspor maçında atarken, Vincent Aboubakar ise 8 Ekim 2023'te siyah-beyazlıların 2-0 kazandığı 8. haftaki İstanbulspor karşılaşmasından beri suskun.

Jackson Muleka da 12. haftada iç sahada 1-0 kazanılan 12 Kasım 2023'teki Başakşehir mücadelesinde son kez gol sevinci yaşamıştı. - İSTANBUL