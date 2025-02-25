Beşiktaş, Solskjaer ile çıktığı 8 maçta 6 galibiyet aldı
Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek 3'te 3 yapan ve adını çeyrek finale yazdıran Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yeni bir ivme yakaladı. Siyah-beyazlılar, Norveçli teknik adam ile çıktığı 8 maçta 6 galibiyet aldı. Kara Kartal, söz konusu süreçte 16 gol atarken kalesinde ise 6 gole engel olamadı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D grubu son maçında Antalyaspor'a konuk oldu. Corendon Airlines Park'ta oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanmasını bilen siyah beyazlılar, 3'te 3 yaparak grubunu lider bitirdi ve adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Öte yandan Kara Kartal, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yakaladığı çıkışla dikkat çekti.
8 MAÇTA 6 GALİBİYET
Beşiktaş, bu galibiyetin ardından Solskjaer ile tüm kulvarlarda oynadığı 8. maçını geride bıraktı. Bu süreçte 6 galibiyet elde eden siyah-beyazlılar, 1 mağlubiyetve 1 beraberlik aldı. Norveçli çalıştırıcının takımı, bu 8 maçta 16 gol atarken kalesinde ise 6 gol gördü.
SOLSKJAER İLE ALINAN SONUÇLAR
Beşiktaş'ın teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde çıktığı 8 maçta aldığı sonuçlar şu şekilde;
- Beşiktaş 4-1 Athletic Bilbao (UEFA Avrupa Ligi)
- Antalyaspor 1-1 Beşiktaş (Trendyol Süper Lig)
- Twente 1-0 Beşiktaş (UEFA Avrupa Ligi)
- Beşiktaş 2-0 Kırklarelispor (Ziraat Türkiye Kupası)
- Sivasspor 0-2 Beşiktaş (Trendyol Süper Lig)
- Beşiktaş 2-1 Trabzonspor (Trendyol Süper Lig)
- Eyüpspor 1-3 Beşiktaş (Trendyol Süper Lig)
- Antalyaspor 1-2 Beşiktaş (Ziraat Türkiye Kupası)