Trump'ın ardından Avrupa Birliği de Ukrayna'ya göz dikti! Maden anlaşması yapmak istiyorlar

Trump'ın ardından Avrupa Birliği de Ukrayna'ya göz dikti
Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak

Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak
Ankara'da doğal gaz zehirlenmesi: 3 kişi hayatını kaybetti

Eve girdiklerinde ailenin cansız bedenleriyle karşılaştılar
Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu

Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, vahşeti paylaşınca canından oldu

Beşiktaş, Solskjaer ile çıktığı 8 maçta 6 galibiyet aldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek 3'te 3 yapan ve adını çeyrek finale yazdıran Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yeni bir ivme yakaladı. Siyah-beyazlılar, Norveçli teknik adam ile çıktığı 8 maçta 6 galibiyet aldı. Kara Kartal, söz konusu süreçte 16 gol atarken kalesinde ise 6 gole engel olamadı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D grubu son maçında Antalyaspor'a konuk oldu. Corendon Airlines Park'ta oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanmasını bilen siyah beyazlılar, 3'te 3 yaparak grubunu lider bitirdi ve adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Öte yandan Kara Kartal, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yakaladığı çıkışla dikkat çekti.

8 MAÇTA 6 GALİBİYET

Beşiktaş, bu galibiyetin ardından Solskjaer ile tüm kulvarlarda oynadığı 8. maçını geride bıraktı. Bu süreçte 6 galibiyet elde eden siyah-beyazlılar, 1 mağlubiyetve 1 beraberlik aldı. Norveçli çalıştırıcının takımı, bu 8 maçta 16 gol atarken kalesinde ise 6 gol gördü.

SOLSKJAER İLE ALINAN SONUÇLAR

Beşiktaş'ın teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde çıktığı 8 maçta aldığı sonuçlar şu şekilde;

  • Beşiktaş 4-1 Athletic Bilbao (UEFA Avrupa Ligi)
  • Antalyaspor 1-1 Beşiktaş (Trendyol Süper Lig)
  • Twente 1-0 Beşiktaş (UEFA Avrupa Ligi)
  • Beşiktaş 2-0 Kırklarelispor (Ziraat Türkiye Kupası)
  • Sivasspor 0-2 Beşiktaş (Trendyol Süper Lig)
  • Beşiktaş 2-1 Trabzonspor (Trendyol Süper Lig)
  • Eyüpspor 1-3 Beşiktaş (Trendyol Süper Lig)
  • Antalyaspor 1-2 Beşiktaş (Ziraat Türkiye Kupası)
Beşiktaş, Solskjaer ile çıktığı 8 maçta 6 galibiyet aldı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Bakanlık tek tek ifşa etti, çocuklarınıza bu ürünleri sakın almayın
img

Türk hayranından Wanda Nara'yı dumura uğratan öpücük
img

Suudi Arabistan'da bir ilki gerçekleştirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gürsel Tekin: Türkiye'nin milletin gündemiyle meşgul olabilecek bir siyasi partiye ihtiyacı var

CHP'den istifa eden Gürsel Tekin'den çarpıcı çıkış
Dr. Berk Çağdaş: Yapay zeka sürücülerden daha mı iyi

Dr. Berk Çağdaş: Yapay zeka sürücülerden daha mı iyi
Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar

Yoksulluğun fotoğrafı! Kuyruğun ucu var bucağı yok
Anne babalar dikkat! Bakanlık tek tek ifşa etti, çocuklarınıza bu ürünleri sakın almayın

Bakanlık tek tek ifşa etti, çocuklarınıza bu ürünleri sakın almayın
TÜVTÜRK'ün ihaleyi kaybetmesi sonrası viral olan video

TÜVTÜRK'ün ihaleyi kaybetmesi sonrası viral olan video
Altın ardı ardına gelen zirvelerin ardından gerilemeye başladı

Altında hiç istenmeyen hareket başladı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.