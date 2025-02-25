Beşiktaş, Solskjaer ile çıktığı 8 maçta 6 galibiyet aldı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D grubu son maçında Antalyaspor'a konuk oldu. Corendon Airlines Park'ta oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanmasını bilen siyah beyazlılar, 3'te 3 yaparak grubunu lider bitirdi ve adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Öte yandan Kara Kartal, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yakaladığı çıkışla dikkat çekti.

8 MAÇTA 6 GALİBİYET

Beşiktaş, bu galibiyetin ardından Solskjaer ile tüm kulvarlarda oynadığı 8. maçını geride bıraktı. Bu süreçte 6 galibiyet elde eden siyah-beyazlılar, 1 mağlubiyetve 1 beraberlik aldı. Norveçli çalıştırıcının takımı, bu 8 maçta 16 gol atarken kalesinde ise 6 gol gördü.

SOLSKJAER İLE ALINAN SONUÇLAR

Beşiktaş'ın teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde çıktığı 8 maçta aldığı sonuçlar şu şekilde;