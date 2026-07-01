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Beşiktaş ilk transferini sol beke yapıyor

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Beşiktaş, yeni sezon öncesi ilk transferini sol bek bölgesine yapıyor. Monaco'nun Fildişi Sahili asıllı Fransız sol beki Kassoum Ouattara, sağlık kontrolleri için İstanbul'a geliyor.

BEŞİKTAŞ, yeni sezon öncesindeki ilk transferini sol bek bölgesine yapıyor.

Siyah-beyazlılar, bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Monaco forması giyen Kassoum Ouattara ve Fransız kulübüyle anlaşmaya vardı. Fildişi Sahili asıllı Fransız sol bek, sağlık kontrollerinden geçmek üzere bu akşam saat 23.40'da İstanbul'a gelecek.

Sağlık kontrollerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmaması halinde resmi sözleşmeye imza atacak olan 20 yaşındaki futbolcu, daha sonra Beşiktaş'ın Slovakya kampına katılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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