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Beşiktaş, Sivasspor'u Deplasmanda 2-0 Geçti

Beşiktaş, Sivasspor'u Deplasmanda 2-0 Geçti
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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Sivasspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti. Maçta iyi kontrol sağladıklarını ve taraftarlarına teşekkür etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Ligdeki durum açısından çok önemli galibiyet aldık. Sivas'ta şartlar zordu. Rakibe 1 kez fırsat verdik. Maçta ilk yarı oyunu iyi kontrol ettik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, açıklamalarda bulundu. Norveçli teknik direktör, "Ligdeki durum açısından çok önemli galibiyet aldık. Sivas'ta şartlar zordu. Rakibe 1 kez fırsat verdik. Maçta ilk yarı oyunu iyi kontrol ettik. Emirhan'la da güzel gol bulduk. İkinci yarı savaşa döndü olay. Böyle bir zor deplasmanda önemli bir 3 puan aldığımız için mutluyum. Taraftarımıza da bu soğukta geldikleri için teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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