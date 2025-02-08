Beşiktaş, Sivasspor'u Deplasmanda 2-0 Geçti

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Ligdeki durum açısından çok önemli galibiyet aldık. Sivas'ta şartlar zordu. Rakibe 1 kez fırsat verdik. Maçta ilk yarı oyunu iyi kontrol ettik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, açıklamalarda bulundu. Norveçli teknik direktör, "Ligdeki durum açısından çok önemli galibiyet aldık. Sivas'ta şartlar zordu. Rakibe 1 kez fırsat verdik. Maçta ilk yarı oyunu iyi kontrol ettik. Emirhan'la da güzel gol bulduk. İkinci yarı savaşa döndü olay. Böyle bir zor deplasmanda önemli bir 3 puan aldığımız için mutluyum. Taraftarımıza da bu soğukta geldikleri için teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - SİVAS