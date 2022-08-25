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Beşiktaş-Sivasspor maçında Volkan Bayarslan düdük çalacak

Spor Haberleri

Beşiktaş-Sivasspor maçında Volkan Bayarslan düdük çalacak

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Beşiktaş-DG Sivasspor maçında hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Beşiktaş-DG Sivasspor maçında hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 29 Ağustos Pazartesi günü Vodafone Park'ta saat 21.45'te oynanacak olan Beşiktaş - Sivasspor maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ali Şansalan olacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Volkan Bayarslan Sivasspor Beşiktaş Spor Haberler

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