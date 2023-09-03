Beşiktaş, Sivasspor karşısına tek değişiklikle çıktı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, son oynadıkları Dinamo Kiev maçının 11'ine göre Sivasspor karşısında sadece bir değişiklik yaparak sahaya çıktı.

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, son oynadıkları Dinamo Kiev müsabakasının 11'ine göre Sivasspor karşısına tek değişiklik ile sahaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş sahasında Sivasspor ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Şenol Güneş, son oynadıkları Dinamo Kiev maçına göre Sivasspor karşısında tek değişiklik yaptı. Güneş, Salih Uçan'ın yerine Alex Oxlade-Chamberlain'e 11'de görev verdi. İngiliz futbolcu, siyah-beyazlı forma ile ilk kez 11'de sahaya çıktı.

Kartal, Sivasspor müsabakasına şu 11 ile sahaya çıktı:

"Mert Günok, Valentin Rosier, Necip Uysal, Omar Colley, Onur Bulut, Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica, Jackson Muleka ve Vincent Aboubakar." - İSTANBUL