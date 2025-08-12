Beşiktaş, Serdar Topraktepe'yi Futbol Akademi Genel Koordinatörlüğüne Getirdi

Beşiktaş, Serdar Topraktepe'yi Futbol Akademi Genel Koordinatörlüğüne Getirdi
Beşiktaş, kulübün antrenörü ve A Takım teknik direktörü Serdar Topraktepe'yi Futbol Akademi Gençlik Gelişim Teknik Sorumluluğuna atadığını açıkladı.

Beşiktaş, kulübün farklı yaş kategorilerinde antrenörlük ve A Takımda teknik direktörlük görevi de yapan Serdar Topraktepe'nin siyah-beyazlı kulübün Futbol Akademi Gençlik Gelişim Teknik Sorumluluğuna getirildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinde konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Beşiktaş JK Futbol Akademi Gençlik Gelişim Teknik Sorumluluğuna Serdar Topraktepe getirilmiştir. Serdar Topraktepe'ye yeni görevinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
