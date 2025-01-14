Beşiktaş, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, kuvvet ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor