Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda yapılan taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Antrenmanı Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba da izledi.

Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa girecek. - İSTANBUL