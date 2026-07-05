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Beşiktaş, Salih Özcan ile anlaştı

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Beşiktaş, orta saha transferi kapsamında milli futbolcu Salih Özcan ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaştı. Sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet edilen oyuncunun transferinin bu hafta resmiyete kavuşması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ transferlere devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Kassoum Ouattara ve İlhan Fakılı'yı takıma katan siyah beyazlılar, 3'üncü transferini orta sahaya yapacak.

Milli futbolcu Salih Özcan ile 3 yıllık kontrat için anlaşan Beşiktaş yönetimi, bu hafta içinde transferi resmiyete kavuşturmayı hedefliyor. Sağlık kontrolleri için davet edilen Salih Özcan, birkaç gün içinde İstanbul'a gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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