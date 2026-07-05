Beşiktaş, Salih Özcan ile anlaştı

BEŞİKTAŞ transferlere devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Kassoum Ouattara ve İlhan Fakılı'yı takıma katan siyah beyazlılar, 3'üncü transferini orta sahaya yapacak.

Milli futbolcu Salih Özcan ile 3 yıllık kontrat için anlaşan Beşiktaş yönetimi, bu hafta içinde transferi resmiyete kavuşturmayı hedefliyor. Sağlık kontrolleri için davet edilen Salih Özcan, birkaç gün içinde İstanbul'a gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı