Beşiktaş-RAMS Başakşehir Maçının VAR Hakemi Onur Özütoprak

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Onur Özütoprak oldu.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile RAMS Başakşehir, bugün saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşacak. Müsabakayı Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Erdem Mertoğlu olacak.

Mücadelenin VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak. AVAR'da da İbrahim Çağlar Uyarcan görev yapacak. - İSTANBUL