Beşiktaş rakibi kim oldu? UEFA Avrupa Konferans Ligi Beşiktaş kiminle eşleşti? 7 Ağustos Beşiktaş rakibi kim?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi belli oldu. 7 Ağustos'ta oynanacak olan maçta Beşiktaş, yeni rakibiyle karşı karşıya gelecek. Maçın detayları ve rakip takım hakkında daha fazla bilgi yakında açıklanacak.

Uefa Avrupa Konferans Ligi kura çekimi 7 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşecek. Sporseverler tarafından Beşiktaş'ın rakibi oldu araştırılmaktadır. Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği UEFA Avrupa Konferans Ligi kura sonucunda Beşiktaş'ın rakibi kim oldu merak konusu oldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi kurasında Beşiktaş'ın rakibi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Beşiktaş rakibi kim oldu? UEFAAvrupa Konferans Ligi Beşiktaş kiminle eşleşti? 7 Ağustos Beşiktaş rakibi kim? Detaylar haberimizde...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Yolu'ndan seribaşı olarak katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi 13.00'te başlayacak. Galatasaray, Ljubljana ile ilk karşılaşmasını 8 Ağustos, ikinci maçı ise 15 Ağustos'ta oynayacak. Sarı-kırmızılıların turu geçmesi halinde play-off maçları ise 22-23 Ağustos ve 29-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

BEŞİKTAŞ RAKİBİ KİM OLDU?

Fenerbahçe'nin Maribor'u, Beşiktaş'ın Neftçi Bakü'yü, Adana Demirspor'un Osijek'i elemesi halinde muhtemel rakipleri belli olacak. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un 3. eleme turu maçlarına çıkacağı UEFA Konferans Ligi elemelerindeki play-off turu kurası ise 15.00'te çekilecek. Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşlar ise 31 Ağustos'ta oynanacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Galatasaray'ın turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri şu şekildedir:

Antwerp (Belçika)

Slovan Bratislava (Slovakya) / Maccabi Haifa (İsrail)

Molde (Norveç) / Klaksvik (Faroe Adaları)

Rakow (Polonya) / Aris Limassol (Güney Kıbrıs)

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri şu şekildedir:

Hapoel Beer Sheva / Levski

Twente / Riga

Legia Varşova / Austria Wien

Sepsi / Aktobe

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Beşiktaş'ın turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri:

Gent / Pogon Szczecin

Aris / Dinamo Kiev

Lille

Viktoria Plzen / Gzira United

ADANA DEMİRSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Adana Demirspor'un turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri:

Slavia Prag / Dnipro

AZ Alkmaar / Santa Coloma

Olympiacos / Genk