Beşiktaş, Orkun Kökçü'yü Kiraladı

BEŞİKTAŞ, Portekiz ekibi Benfica forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü'yü satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, dün transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdiği 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Orkun Kökçü'yü satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan duyuruda, kiralama bedeli ödenmeyeceği ifade edilirken, oyuncunun kalıcı transferi ise 25 milyon Euro olarak belirlendiği açıklandı.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Orkun Kökçü'nün transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD kulübüne 2025-2026 sezonu için kiralama bedeli ödenmeyecektir.

Ayrıca sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi durumunda oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girecek ve 2026-2027 sezonundan başlamak üzere Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD kulübüne transfer bedeli olarak 25.000.000 Avro taksitler halinde 2030 yılına kadar ödenecektir.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2025/2026 futbol sezonunda 5.000.000 Avro garanti ücret, 2026/2027 futbol sezonunda 5.000.000 Avro garanti ücret, 2027/2028 futbol sezonunda 5.000.000 Avro garanti ücret, 2028/2029 futbol sezonunda 5.000.000 Avro garanti ücret, 2029/2030 futbol sezonunda 5.000.000 Avro garanti ücret Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz kurları tablosunda ilan edilen Euro (EUR)/Türk Lirası (TRY) döviz satış kuru esas alınmak suretiyle hesaplanacak Türk Lirası karşılığı üzerinden ödenecektir."