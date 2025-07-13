Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün maliyetini açıkladı

Beşiktaş, Portekiz ekibi Benfica'dan kadrosuna kattığı milli oyuncu Orkun Kökçü'nün maliyetini açıkladı.

KAP'A RESMİ BİLDİRİM

Siyah-beyazlı kulüp, 24 yaşındaki orta sahanın satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda oyuncuyla ve kulübüyle anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

BONSERVİSİNE 25 MİLYON EURO ÖDENECEK

KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Orkun Kökçü'nün transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD kulübüne 2025-2026 sezonu için kiralama bedeli ödenmeyecektir. Ayrıca sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi durumunda oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girecek ve 2026-2027 sezonundan başlamak üzere Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD kulübüne transfer bedeli olarak 25.000.000 Euro taksitler halinde 2030 yılına kadar ödenecektir.

SENELİK KAZANCI 5 MİLYON EURO OLACAK

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2025/2026 futbol sezonunda 5.000.000 Euro garanti ücret, 2026/2027 futbol sezonunda 5.000.000 Euro garanti ücret, 2027/2028 futbol sezonunda 5.000.000 Euro garanti ücret, 2028/2029 futbol sezonunda 5.000.000 Euro garanti ücret, 2029/2030 futbol sezonunda 5.000.000 Euro garanti ücret Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz kurları tablosunda ilan edilen Euro (EUR)/Türk Lirası (TRY) döviz satış kuru esas alınmak suretiyle hesaplanacak Türk Lirası karşılığı üzerinden ödenecektir" denildi.

SÜPER LİG TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ OLDU

Öte yandan Beşiktaş'ın ödeyeceği 25 milyon Euro'luk bonservis bedeli, Orkun Kökçü'nün "Süper Lig tarihinin en pahalı transferi" unvanın yeni sahibi olmasına neden olacak. Daha önce bu unvan, Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon 19,5 milyon Euro karşılığında Sevilla'dan kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri'nin elinde bulunuyordu.