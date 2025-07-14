Beşiktaş, Orkun Kökçü İçin Tanıtım Videosu Yayımladı

Beşiktaş, yeni transferi Orkun Kökçü'ye özel tanıtım videosu yayımladı.

Siyah-beyazlılar, Portekiz temsilcisi Benfica'dan renklerine bağladığı Orkun Kökçü için transfer videosu yayımladı. Görsel paylaşımda yeni transfer Orkun Kökçü'nün yanı sıra Beşiktaş efsanesi olmuş futbolcular; Metin Tekin, Mehmet Özdilek, İlhan Mansız, Pascal Nouma ve Atiba Hutchinson ile oyuncu Zafer Algöz ve rapçi Ceza da yer aldı. - İSTANBUL