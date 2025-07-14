Beşiktaş, Orkun Kökçü İçin Tanıtım Videosu Yayımladı
Beşiktaş, yeni transferi Orkun Kökçü için özel bir tanıtım videosu yayımladı. Video, kulübün efsane futbolcuları ve ünlü isimlerle zenginleştirildi.
Beşiktaş, yeni transferi Orkun Kökçü'ye özel tanıtım videosu yayımladı.
Siyah-beyazlılar, Portekiz temsilcisi Benfica'dan renklerine bağladığı Orkun Kökçü için transfer videosu yayımladı. Görsel paylaşımda yeni transfer Orkun Kökçü'nün yanı sıra Beşiktaş efsanesi olmuş futbolcular; Metin Tekin, Mehmet Özdilek, İlhan Mansız, Pascal Nouma ve Atiba Hutchinson ile oyuncu Zafer Algöz ve rapçi Ceza da yer aldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor