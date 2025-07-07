Beşiktaş, Orkun Kökçü için Portekiz'de

Beşiktaş, Orkun Kökçü için Portekiz'de
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Beşiktaşlı yönetici Can Kaymakoğlu, Benfica'da forma giyen Orkun Kökçü'nün transfer görüşmeleri için Portekiz'e hareket etti.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündemin en sıcak isimleriden biri olan Orkun Kökçü için sıcak bir gelişme yaşandı.

ORKUN İÇİN PORTEKİZ'E GİTTİ

Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş Futbol Operasyon Sorumlusu Can Kaymakoğlu, daha önce Beşiktaşlı olduğunu açıklayan Orkun Kökçü'nün transferi için harekete geçerek Portekiz'e gitti. Haberde, Siyah-beyazlı yöneticinin Orkun'un transferi için Benficalı yetkililerle yüz yüze görüşeceği belirtildi.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

Beşiktaş'ın 24 yaşındaki yıldız için tüm şartları zorlayacağı belirtilirken, Siyah-beyazlıların milli ismi satın alma opsiyonlu kiralamak istediği ifade edildi.

SERDAR ADALI'DA PORTEKİZ'E GİDEBİLİR

Benfica ile yapılacak ilk görüşmelerin olumlu geçmesi halinde Serdal Adalı'nın da özel uçakla Portekiz'e gideceği dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Benfica'da 55 maça çıkan Orkun Kökçü, 12 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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