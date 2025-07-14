Beşiktaş Orkun Kökçü'den sonra Kyle Walker-Peters'ı da bugün İstanbul'a getiriyor

Beşiktaş Orkun Kökçü'den sonra Kyle Walker-Peters'ı da bugün İstanbul'a getiriyor
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Orkun Kökçü'yü kadrosuna katan ve görkemli bir imza töreni gerçekleştiren Beşiktaş, sağ bek transferinde de mutlu sona ulaştığı Kyle Walker-Peters'ı bugün İstanbul'a getiriyor.

Yeni sezon hazırlıklarını tam gaz sürdüren Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün ardından bugün de bir başka yeni transferine kavuşuyor.

BUGÜN İSTANBUL'A GELECEK

Siyah-beyazlılar, Southampton ile sözleşmesi sona eren ve daha önce anlaşmaya vardığı Kyle Walker-Peters'ı bugün İstanbul'a getirecek. Akşam saatlerinde İstanbul'da olması beklenen yıldız oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza attırılacak.

YILLIK 3.5 MİLYON NET ÜCRET

Beşiktaş'ın 28 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenilirken, deneyimli sağ bek, Siyah-beyazlılardan yıllık 3.5 milyon euro net ücret kazanacak.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Premier Lig'e veda eden Southampton'da 35 maçta görev alan Kyle Walker-Peters, bu maçlarda 2 asist yaptı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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