Beşiktaş Orkun Kökçü'den sonra Kyle Walker-Peters'ı da bugün İstanbul'a getiriyor
Orkun Kökçü'yü kadrosuna katan ve görkemli bir imza töreni gerçekleştiren Beşiktaş, sağ bek transferinde de mutlu sona ulaştığı Kyle Walker-Peters'ı bugün İstanbul'a getiriyor.
Yeni sezon hazırlıklarını tam gaz sürdüren Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün ardından bugün de bir başka yeni transferine kavuşuyor.
BUGÜN İSTANBUL'A GELECEK
Siyah-beyazlılar, Southampton ile sözleşmesi sona eren ve daha önce anlaşmaya vardığı Kyle Walker-Peters'ı bugün İstanbul'a getirecek. Akşam saatlerinde İstanbul'da olması beklenen yıldız oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza attırılacak.
YILLIK 3.5 MİLYON NET ÜCRET
Beşiktaş'ın 28 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenilirken, deneyimli sağ bek, Siyah-beyazlılardan yıllık 3.5 milyon euro net ücret kazanacak.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Premier Lig'e veda eden Southampton'da 35 maçta görev alan Kyle Walker-Peters, bu maçlarda 2 asist yaptı.