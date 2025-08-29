Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdı

Beşiktaş yönetimi, UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Lausanne'a elenmelerinin ardından Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in görevine son verildiğini duyurdu.

Solskjaer, Ocak 2025'te başladığı görevinde takımıyla çıktığı 29 maçta 15 galibiyet, beş beraberlik ve dokuz da yenilgi aldı ve 1,72'lik bir puan ortalaması tutturdu.

Beşiktaş, İsviçre'de 1-1 biten ilk maçın rövanşında, Dolmabahçe'de rakibine 1-0 yenildi.

Lausanne'ın golünü 45+1'inci dakikada İngiliz forvet Nathan Butler-Oyedeji kaydetti. Beşiktaş'ta Felix Uduokhai 46'ncı dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Beşiktaş bu sezon oynadığım tüm maçlarda gol yedi. Süper Lig'te iki maçı Avrupa müsabakaları nedeniyle ertelenen siyah beyazlılar çıktığı tek maçta Eyüpspor karşısında 2-1 galip geldi.

Ancak UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Ukrayna'nın Shaktar Donetsk takımına 4-2 ve 2-0'lık skorlarla yenilerek elendi.

UEFA Konferans Ligi'ne yoluna devam eden Kara Kartal, İrlanda takımı St. Patrick's Athletic'i 4-1 ve 3-2'lik skorlarla geçmesine karşın play-off turunda Lausanne'a takıldı.

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Solskjaer, "Sorumlu benim. Suçu üstleniyorum" dedi. Norveçli teknik direktör yapılan ve yapılacak transferlerle takıma pozitif katkı sunmaya devam edeceğini söyledi.

Ancak Başkan Serdal Adalı yönetimindeki Beşiktaş yönetimi maç sonunda aldığı kararla Solskjaer'i kovdu.

Türk basınında Solskjaer'den boşalan koltuk için eski Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve daha önce Borussia Dortmund'u çalıştırmış Nuri Şahin'in adı geçiyor.

Ole Gunnar Solskjaer kimdir?

"Bebek yüzlü katil" lakabıyla bilinen Solskjaer, 1996 yılında 1,5 milyon Sterlin karşılığında transfer olduğu Manchester United'da 11 sezon forma giydi.

Solskjaer, Manchester United için 386 maça çıktı ve 237 gol attı.

1999 Şampiyonlar Ligi finalinde uzatmalarda attığı ve Manchester United'a kupayı kazandıran gol Solskjaer'i taraftarlar gözünde efsane isimler arasına yerleştirdi.

Futbol oynadığı dönemde 67 kez de Norveç Milli Takımı formasını giydi, 23 gole imza attı.

Norveçli forvet, geçirdiği diz sakatlığı nedeniyle 2007 yılında futbolu bıraktı.

Solskjaer, teknik direktörlük kariyerine futbolu bıraktıktan kısa bir süre sonra Manchester United'ın yedek takımını çalıştırarak başladı.

Daha sonra Norveç'in Molde takımını ve Premier Lig ekiplerinden Cardiff City'yi çalıştırdı.

Ole Gunnar Solskjaer, 2018 yılında Jose Mourinho'nun görevden alınmasının ardından geçici olarak Manchester United'ın teknik direktörlük görevine getirildi.

2019'da ise atama resmileşti ve Manchester United ile üç yıllık kontrat imzaladı.

Manchester United 2021 yılında takımın Liverpool'a 5-0, Manchester City'ye 2-0, Watford'a 4-1 yenilmesinin ardından Solskjaer ile yollarını ayırdı.

Solskjaer, üç yıla yakın yeşil sahalardan uzak kaldıktan sonra Ocak 2025'te Beşiktaş'a geldi.