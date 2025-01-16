Üye Girişi
Haberler
İstanbul'da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 88 kişiden 33'ü hayatını kaybetti

Sahte içki zehirlenmelerinde ve ölümlerde korkutan artış
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a tutuklama talebi
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ifadesi ortaya çıktı! 3 temel soru yöneltildi

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ifadesi ortaya çıktı
ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi

ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ta teknik direktör belirsizliği çözüme kavuştu. Siyah-beyazlı kulüp, son olarak dünya devi Manchester United'ı çalıştıran Ole Gunnar Solskjaer ile 1.5 yıllık prensip anlaşmasına vardı. Norveçli teknik adamın yarın İstanbul'a gelmesi ve cumartesi günü oynanacak Samsunspor maçını tribünden takip etmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta teknik direktör bilmecesi çözüldü.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Siyah-beyazlı kulüp, son olarak dünya devi Manchester United'ı çalıştıran Ole Gunnar Solskjær ile prensip anlaşmasına vardı. Sözleşme evrakları 51 yaşındaki Norveçli teknik adama gönderildi ve imzalı geri dönüş bekleniyor.

YARIN İSTANBUL'A GELECEK

1.5 yıllık anlaşmaya varılan tecrübeli teknik direktörün yarın İstanbul'a gelmesi ve siyah-beyazlı ekibin cumartesi günü Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmayı da tribünden takip etmesi bekleniyor

UEFA'DA GÖREV YAPIYORDU

2019-2021 yılları arasında Manchester United'ı çalıştıran Solskjær, son olarak UEFA'da maç analisti olarak görev yapıyordu.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Meclis'te 'açık mikrofon' kazası! AK Partili başkan böyle sitem etti
img

Oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti
img

ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıÜye:

Eski zamanların nöbetçi golcüsü..Bebek yüzlü katil..canlıda izleme şansım oldu..inşallah başarılı olur..Okan hocanın peşinde 2 . lik temennim...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMelih Altıkardeş:

Feriştahı gelse small club den bişey olmaz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal'in askerleriyiz

Teğmenlerin hepsi savunmalarına aynı cümleyle başlamış
Şara yönetiminden bomba karar! İki ülkenin vatandaşları Suriye'ye giremeyecek

İki ülkenin vatandaşları Suriye'ye giremeyecek
Savunma sonrası yeni açıklama yaptı! Kılıçlı yemini ettiren Teğmen Ebru Eroğlu geri adım atmadı

Kılıçlı yemini ettiren Teğmen Ebru Eroğlu geri adım atmadı
''Zübük' filmi yeniden çekiliyor: Başrolde sürpriz bir isim yer alacak

Zübük filmi yeniden çekiliyor! Başrol bakın kim oldu
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin

Bakanlık fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin
Kemal Başar'dan Azra Akın isyanı! 'Şimdi yollarımız gerçekten ayrıldı'

Kemal Başar'dan Azra Akın isyanı! "Şimdi yollarımız gerçekten ayrıldı"

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.