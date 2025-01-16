Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu

Beşiktaş'ta teknik direktör bilmecesi çözüldü.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Siyah-beyazlı kulüp, son olarak dünya devi Manchester United'ı çalıştıran Ole Gunnar Solskjær ile prensip anlaşmasına vardı. Sözleşme evrakları 51 yaşındaki Norveçli teknik adama gönderildi ve imzalı geri dönüş bekleniyor.

YARIN İSTANBUL'A GELECEK

1.5 yıllık anlaşmaya varılan tecrübeli teknik direktörün yarın İstanbul'a gelmesi ve siyah-beyazlı ekibin cumartesi günü Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmayı da tribünden takip etmesi bekleniyor

UEFA'DA GÖREV YAPIYORDU

2019-2021 yılları arasında Manchester United'ı çalıştıran Solskjær, son olarak UEFA'da maç analisti olarak görev yapıyordu.