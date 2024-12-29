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Beşiktaş Olağanüstü Seçiminde Başkan Adayları Birlik Mesajı Verdiler

Beşiktaş Olağanüstü Seçiminde Başkan Adayları Birlik Mesajı Verdiler
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Beşiktaş'ta gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda başkan adayları Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel, birlik ve beraberlik mesajı vererek kucaklaştı. Kongre üyeleri, tezahüratlar eşliğinde iki adayı selamladı.

Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkan adayları Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel bir araya gelerek, kucaklaştı.

Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Genel kurulda başkan adayları Serdal Adalı ile Hüseyin Yücel, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Kongre üyelerinin tezahüratları üzerine Adalı ve Yücel bir araya gelerek, kucaklaştı. İkili daha sonra salonda yer alan genel kurul üyelerini selamladı.

Başkan adaylarının buluştuğu esnada üyeler de 'Şampiyon Beşiktaş' tezahüratlarında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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