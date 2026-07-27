Beşiktaş Midtjylland Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu rövanşında 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'nın Midtjylland ekibine konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu rövanşında 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'nın Midtjylland ekibine konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenman, 1,5 saat sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve dar alanda oynanan çift kale maçın ardından taktik çalışmasıyla sona erdi.
Beşiktaş, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA