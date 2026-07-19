Beşiktaş, Midtjylland maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Vincenzo Italiano'nun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, sahada yapılan taktiksel çalışmalarla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, çalışmalarını yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı